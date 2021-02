Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Unfallausgang

Vacha (ots)

Ein 70-jähriger Skoda-Fahrer befuhr Montagmittag den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Sandweg in Vacha. Er fuhr im Bereich der dort befindlichen Ladezone auf bisher nicht geklärten Gründen die Verladerampe hinab und prallte gegen eine Betonwand. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

