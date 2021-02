Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat den Unfall gesehen?

Dorndorf (ots)

Ein Anrufer meldete sich Dienstagnacht gegen 2:15 Uhr bei der Bad Salzunger Polizei und gab an, dass soeben ein VW in seinen Gartenzaun in der Dietlaser Straße in Dorndorf gefahren sei. Als die Polizisten vor Ort ankamen, konnten sie einen Mann in der Nähe des Autos feststellen, der jedoch angab nicht gefahren zu sein. Seinen Angaben nach, befände sich der Fahrer auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von 1,14 Promille. Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des vermeintlichen Fahrers. Zudem zeigte die Kontrolle des Fahrzeuges, dass dieses seit Jahresbeginn aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben war. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

