Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Linienbus

Waldau (ots)

Eine 66-jährige Autofahrerin befuhr Montagmorgen die Hauptstraße in Waldau in Richtung Oberrod. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit, benutzte aber keinen Blinker. Der von hinten herannahende Busfahrer sah den PKW und setzte mit seinem Linienbus zum Überholen an. In diesem Moment zog die 66-Jährige ihren PKW nach links und wollte in eine Hofeinfahrt fahren. Sie übersah den Bus und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau verletzte sich leicht. Ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstand.

