Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung auf Feldern

Leimbach (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr in der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagabend mehrere Felder in der Gemarkung Leimbach. Die Räder fraßen sich weit in die Ackerfläche hinein und beschädigten so die bereits eingebrachte Saat. Der Sachschaden wird seitens der Agrargenossenschaft auf mindestens 700 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

