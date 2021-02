Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Schmalkalden (ots)

9.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Schmalkalden. Eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin wollte die Kreuzung in der Straße "Am Schwimmbad" in Richtung Asbacher Straße überqueren. Da die Ampel nicht in Betrieb war, galt für die das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Doch die missachtete die junge Fahrerin und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Dacia einer 54-Jährigen zusammen. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

