Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Batterie aus Auto entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag an einem Skoda, der in einer Tiefgarage in der Schlossparkpassage in Hildburghausen geparkt war, zu schaffen. Sie schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und öffneten anschließend die Motorhaube. Danach bauten sie die vorhandene Batterie aus und verschwanden mit dieser unerkannt. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

