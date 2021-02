Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Vacha (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B62 zwischen Vacha und Dorndorf ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein Pkw musste hier verkehrsbedingt anhalten, da ein Greifvogel mitten auf der Fahrbahn saß. Zwei weitere nachfolgende Pkw hielten ebenfalls an. Der Fahrzeugführer des folgenden vierten Fahrzeuges erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den letzten haltenden Pkw auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Pkw geschoben. Personen wurden nicht verletzt. An den drei Pkw beläuft sich der Sachschaden auf ca. 15.000 Euro. Nach dem Unfall flog der Greifvogel wohlauf davon.

