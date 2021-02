Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Kindergarten eingebrochen

Eisfeld (ots)

Dreiste Diebe schlugen in der Zeit vom 11.02.2021, 19:30 Uhr, bis 12.02.201, 6:10 Uhr, zunächst das Fenster an der Rückfront des Kindergartens Am Volkshaus in Eisfeld ein und drangen in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten der oder die Diebe sämtliche Räume. Ob und was entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0.

