Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Hildburghausen (ots)

Am 12.02.2021 befuhr der Fahrer eines PKW Golf gegen 14:30 Uhr die Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen in Richtung Stadtmitte und wollte auf Höhe Burghof nach links abbiegen. Er musste verkehrsbedingt anhalten. Der dahinterfahrende Fahrer eines PKW Seat hielt ebenfalls an. Dies erkannte der Fahrer eines PKW Ford, der noch hinter dem Seat fuhr, zu spät und krachte auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf den PKW Golf geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass alle Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell