Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor Kontrolle geflüchtet und Unfall verursacht

Hildburghausen (ots)

Der zunächst unbekannte Fahrer eines PKW Audi sollte am 12.02.2021 einer Verkehrskontrolle in Hildburghausen, OT Weitersorda, unterzogen werden. Als der Audi-Fahrer des bemerkte, flüchtete er mit seinem Fahrzeug in Richtung Bürden. Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen nahmen die Verfolgung auf. Kurz vor der Ortslage Bürden stellte die Beamten den PKW Audi augenscheinlich verunfallt fest. Der Fahrer war zu Fuß weiter flüchtig. Ca. 2 Kilometer vom Unfallort entfernt, konnten die Beamten den Unfallverursacher in einem Waldstück feststellen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der PKW-Fahrer bei seiner Flucht zunächst mit einen Straßenbaum. In der Folge kam das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

