Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Suhl (ots)

Am 13.02.2021 gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl im Lidl-Verbrauchermarkt in Suhl an der Senfte. Drei Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung entwendeten hier Waren im Gesamtwert von 190,- EUR. Zwei Täter begaben sich in den Markt und befüllten Einkaufskorb und Rucksack, ein weiterer Täter wartete vor dem Markt und öffnete den beiden Tätern im Markt die Eingangstür von außen zum Verlassen des Marktes. Somit brauchten die Täter den Kassenbereich und den Ausgang nicht zu passieren. Es fiel anderen Kunden und der Belegschaft des Marktes trotzdem auf, die Täter wurden angesprochen und diese ließen vor dem Markt den befüllten Einkaufswagen zurück. Sie flüchteten mit dem befüllten Rucksack in Richtung Viaduktkreuzung. Aufgrund der sehr guten Täterbeschreibung konnten die drei Ganoven im Bereich der Aue I gestellt werden. Bei den Waren aus dem Rucksack handelte es sich um 4 Langhaarschneider, diese wurden dem Markt zurück gegeben. Über Geldmittel verfügten die Täter nicht. Nunmehr müssen sich die Täter wegen Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell