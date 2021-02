Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl

Suhl (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl auf dem Parkplatz zwischen Aldi und DM-Drogerie in Suhl, Aue III. Erneut wurde eine Dame aus Suhl Opfer einer Straftat, als sie ihren Einkauf im Kofferraum ihres Fahrzeuges verstaute und ihre Handtasche zuvor auf dem Beifahrersitz abstellte. Der bislang unbekannte Täter nutzte die Situation aus, während die Geschädigte am Kofferraum hantierte, öffnete die Beifahrertür und ergriff die Handtasche. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Suhl unter 03681-369224. Zudem weißt die Polizei noch einmal darauf hin, Wertgegenstände und Taschen nicht unbeaufsichtigt und offen liegend in Fahrzeugen zurück zu lassen.

