Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenfund nach Rettungseinsatz

Meiningen (ots)

Im Rahmen eines Rettungseinsatzes wurde die Polizei der PI Meiningen am Samstag morgen um Unterstützung gebeten. Hier wurde eine männliche Person durch die Retter aufgrund einer Drogenintoxikation behandelt. Nach ersten Ermittlungen stellte sich der Sachverhalt so dar, dass in den Kellerräumen des Wohnhauses vier Personen eine kleine Feier veranstalteten. Hierbei wurden durch mindestens eine Person unterschiedliche Drogen konsumiert. Dies bekam einem Beteiligten nicht, so dass medizinische Hilfe angefordert wurde. Nachdem die Rettungskräfte den 20jährigen Meininger medizinisch versorgt haben konnten die Polizeibeamten bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung diverse Betäubungsmittel auffinden und beschlagnahmen. Gegen den Besitzer der Drogen wurde Anzeige erstattet. Ebenfalls wird der Sachverhalt an das zuständige Landratsamt übergeben, damit geprüft werden kann, ob durch die anderen Anwesenden ein Verstoß gegen die Corona-Verordnungen vorliegt.

