Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Wachtel-Voliere

Rippershausen (ots)

Am Freitag in den frühen Morgenstunden kam es in Rippershausen zum Brand einer Voliere. Der Besitzer der Voliere wurde durch die Sirene der Feuerwehr geweckt und bemerkte erst dann, dass diese in Brand steht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch starben zehn der darin befindlichen Wachteln durch das Feuer. Der Brand ist vermutlich auf eine defekte Wärmelampe zurückzuführen.

