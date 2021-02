LPI-SHL: Aufbruch beim Angelverein

Landespolizeiinspektion Suhl

Am 12.02.2021 meldete sich ein Vereinsmitglied des Angelvereins aus Einhausen und gab an, dass unbekannte Täter den Lagercontainer des Vereins aufgebrochen haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden am Container. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder auf andere Weise Hinweise zu dem oder den Tätern geben können werden gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

