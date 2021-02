Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradteile suchen Eigentümer

Meiningen (ots)

Bereits am 05.02.2021 erhielten die Beamten der Meininger Dienststelle den Hinweis, dass ein leerstehendes Haus in Meiningen als Lager für Diebesgut genutzt wird. Zudem konnten Hinweise erlangt werden, wer möglicherweise für die Diebstahlshandlungen in Frage kommen könnte. Die Ermittlungen liefen an und nur einen Tag später wurde ein Mann in diesem eigentlich leerstehenden Haus festgestellt. Die anschließende Durchsuchung förderte mehrere Fahrradrahmen, -teile und auch Betäubungsmittel zum Vorschein. Drei Räder konnten mittlerweile Diebstahlshandlungen zugeordnet werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Eigentümern der restlichen abgebildeten Fahrradteile geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Die Ermittlungen dauern an.

