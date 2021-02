Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Plexiglasscheibe beschädigt

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte auf bisher unbekannte Art und Weise eine Plexiglasscheibe eines Einkaufswagenunterstellhäuschens auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

