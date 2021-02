Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflüchter und Radler gesucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am 30.01.2021 gegen 16:00 Uhr die Kellerstraße/Riemenschneiderstraße in Suhl. Er stieß gegen einen Steineckpfeiler eines Gartenzaunes und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Autofahrer. Ein Radfahrer bemerkte den Unfall und informierte im Vorbeifahren den Geschädigten. Ohne eine Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen, war auch der Radler wieder verschwunden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können und der Radfahrer, der den Unfall gesehen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

