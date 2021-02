Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verursacher flüchtete

Gumpelstadt (ots)

Ein 79-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11:15 Uhr die Bundesstraße 19 von Gumpelstadt nach Waldfisch. Ihm kam ein Lastwagen entgegen, hinter dem ein roter Mercedes fuhr. Der Fahrer dieses PKW scherte zum Überholen aus und prallte seitlich an den Ford des 79-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Beamten der Bad Salzunger Dienststelle konnten Teile des Verursacherfahrzeuges am Unfallort sicherstellen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

