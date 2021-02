Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Senior fuhr alkoholisiert

Unterbreizbach (ots)

Einen 70-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Suhler Einsatzunterstützung Mittwochabend in Unterbreizbach. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,64 Promille an. Weil der Mann den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest in der Dienststelle nicht richtig beatmen konnte, wurde ihm im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge.

