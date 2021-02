Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Hund

Kloster Veilsdorf (ots)

Ein 58-jähriger VW-Fahrer befuhr am frühen Mittwochnachmittag die Bahnhofstraße in Kloster Veilsdorf in Richtung Schackendorf. Plötzlich kam ein Hund aus einer Einfahrt gelaufen und der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Vierbeiner verletzte sich leicht und am VW entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

