Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher ermittelt

Rippershausen (ots)

Ein VW-Fahrer befuhr Mittwochabend die Stepfershäuser Straße in Rippershausen. An der Einmündung zu Straße "Im Dorf" kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß an eine Gabione, die eine Grundstück als Zaun umgibt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Ermittlungen führten zu einem 26-jährigen Mann, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss.

