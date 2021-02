Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht am Gartenzaun

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:20 Uhr die Bernhardstraße in Meiningen. Beim Abbiegen in die Landsberger Straße kam er von der Fahrbahn ab und prallte an einen Eisenzaun, der ein Grundstück umgibt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er schließlich seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

