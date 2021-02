Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Bad Salzungen (ots)

Ein 61-jähriger Nissan-Fahrer befuhr Dienstagmittag die August-Bebel-Straße in Bad Salzungen in Richtung Stadtzentrum. Er musste verkehrsbedingt halten und der dahinter fahrende 45-jährige Mitsubishi-Fahrer konnte seinen PKW auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Er fuhr auf und verursachte an beiden Autos Sachschaden.

