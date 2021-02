Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Eisfeld (ots)

Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges stieß in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen gegen einen Ford-Transporter, der in der Straße "Am Hofsteg" in Eisfeld geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Die Beamten stellten orangene Lackspuren am Ford fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

