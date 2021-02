Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Bad Liebenstein (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei wurden Montagabend zum Musikpavillon in die Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein gerufen, da sich dort eine größere Personengruppe von etwa 15 bis 20 Mann aufhalten soll. Als die Polizisten eintrafen, war die Gruppe jedoch verschwunden, konnte aber in der Theaterstraße festgestellt werden, als vereinzelte Personen der Gruppe aufeinander einschlugen. Die Beamten trennte die Streithähne und stellte die Identitäten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden alle nach Hause geschickt. Die Ermittlungen zu den wechselseitigen Körperverletzungen dauern an.

