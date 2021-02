Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Kaltennordheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen einen PKW, der vor einem Wohnhaus in der Lindenstraße in Kaltennordheim geparkt war. Ohne sich um den Schaden am hinteren linken Kotflügel zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Die Beamten der Meininger Dienststelle stellten gelbe Farbe am beschädigten Fahrzeug fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell