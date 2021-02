Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schilder beschmiert

Schmalkalden (ots)

Unbekannte beschädigten mindestens sechs Hinweistafeln der Stadtverwaltung Meiningen, die rund um die Fußgängerzone in der Altstadt in Schmalkalden angebracht sind. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag bis Sonntagmittag. Zeugen, die Hinweise zum Täter, der die Schilder mit roter Farbe beschmierte, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell