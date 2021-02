Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddieb geschnappt

Schmalkalden (ots)

Ein bis dato Unbekannter brach in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Allendestraße in Schmalkalden auf. Er entwendete ein Kinderfahrrad der Marke "Scott" und verschwand. Ermittlungen der Meininger Polizei führten zu einem 35-jährigen Mann. Dieser gab die Tat zu und das Fahrrad heraus. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

