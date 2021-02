Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vier Menschen bei Unfall verletzt

Barchfeld (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am 06.02.2021 um 16:20 Uhr am Ortsausgang Barchfeld in Richtung Bad Liebenstein. Ein 51 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw Renault die L1027 aus Richtung Marienthal kommend in Richtung Barchfeld. In einer Rechtskurve kam er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegen kommenden Pkw VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert, der VW überschlug sich dabei zusätzlich noch. Die 40 Jahre alte Fahrerin des VW wurde durch den Unfall schwer, der Fahrzeugführer des Renault sowie dessen beiden Mitfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

