Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw überschlägt sich, Fahrer verletzt

Krayenberggemeinde (ots)

Am 06.02.2021 befuhr ein junger Mann mit seinem Pkw VW gegen 13:45 Uhr die B62 zwischen Dorndorf und Merkers mit Fahrtrichtung Bad Salzungen. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet daraufhin in den Straßengraben, überschlug sich dort zweimal und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann verletzte sich dabei nur leicht und konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auf der B62 kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell