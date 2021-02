Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mountainbike geklaut

Bild-Infos

Download

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht vom 05.02.2021 zum 06.02.2021 wurde aus einem Wohn- und Geschäftshaus am Bad Salzunger Nappenplatz ein Fahrrad entwendet, welches im Hausflur des Gebäudes abgestellt war. Konkret handelt es sich um ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Cube. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell