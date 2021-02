Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hildburghausen (ots)

Am 06.02.2021 kam es auf der L 1625 zwischen Rappelsdorf und Zollbrück zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Der 32-jährige Pkw Fahrer kam auf winterglatter Straße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Wasserdurchlass. Durch den Unfall wurden alle vier Insassen schwer verletzt, eine Person musste aus dem Pkw durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Vor Ort befanden sich mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Strecke war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Fahrzeuges für drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell