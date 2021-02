Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hildburghausen (ots)

Am 05.02.2021 befuhr ein 59-jähriger Kleinbusfahrer die L 2633 von Rappelsdorf nach Gethles. In einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der weiteren Folge mit einem Baum. Durch eingetroffene Ersthelfer werden der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert, da der Verunfallte eine Kopfverletzung hatte. Kurz vor Eintreffen der Rettungskräfte entfernt sich der Verletzte von der Unfallstelle. Durch eine umgehend durchgeführte Suchaktion konnte der Verletzte aufgefunden und ärztlich versorgt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Hierauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.500,- Euro

