Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garteneinbruch in Eisfeld

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 02.02.2021 bis 04.02.2021 brachen unbekannte Täter in vier Parzellen der Gartenanlage "Schöne Aussicht e.V." in Eisfeld ein. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden elektrische Gartengeräte und ein Kühlschrank entwendet. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit auf ca. 100,00 Euro beziffert und der entstandene Einbruchschaden auf ca. 190,00 Euro. Zeugen werden gesucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell