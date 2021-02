Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Eine 19 jährige Suhlerin fuhr mit ihrem Pkw in Suhl, Am Himmelreich in Richtung Karl-Marx-Straße. Hier verlor sie auf Grund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell