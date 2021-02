Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 25- jähriger versuchte offenbar am Freitag, gegen 17:00 Uhr, in einem Supermarkt in Suhl Waren im Wert von ca. 40 Euro zu entwenden. Hierbei versuchte der polizeibekannte Herr die Filiale mit dem Einkaufswagen voller Diebesgut über den Eingang zu verlassen. Mitarbeiter bemerkten den Versuch und konnten den Mann schnell aufhalten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

