Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Marisfeld (ots)

Ein 59-jähriger VW-Fahrer fuhr Freitagmorgen (05.02.2021) von Marisfeld nach Vachdorf. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn und der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am VW entstand Sachschaden, aber das Reh überlebte und flüchtete in den Wald. Gerade zur jetzigen Zeit sind Wildtiere in den Morgen- und Abendstunden vermehrt unterwegs. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit in Waldregionen oder in der nähe von großen Wiesen an und bleiben Sie stets aufmerksam!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell