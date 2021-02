Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Mann sorgt für Ärger

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei stellten Donnerstagnachmittag einen offensichtlich alkoholisierten und verwirrten Mann in der Straße "Hinter der Stadt" in Schmalkalden fest. Zeugen berichteten den Polizisten im Vorfeld, dass sich der Mann immer wieder ausgezogen hätte. Die Personalien des 60-Jährigen wurden festgestellt und er erhielt einen Platzverweis. Allerdings kam er diesem nicht nach, sondern führte die unterschiedlichsten Kampfsportübungen durch und urinierte zu gute Letzt durch ein Geländer in den Fluss. Kurz darauf entfernte sich der Mann und wollte ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einen Lebensmittelmarkt gehen. Die Beamten hielten ihn davon ab und daraufhin versuchte der 60-Jährige nach ihnen zu schlagen. Mit beruhigenden Worten der Beamten und weiterer Passanten konnte der Mann schließlich überzeugt werden, nicht länger für Ärger zu sorgen. Seine hinzugerufene Betreuerin wirkte zusätzlich beruhigend und so konnte der Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme nach Hause gehen.

