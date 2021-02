Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Mann landet im Gewahrsam

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei wurden Donnerstagmorgen zu einer Sachbeschädigung in die Heimstraße nach Meiningen gerufen. Ein 26-jähriger Mann verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und trat anschließend gegen eine Tür. Als die Polizisten eintrafen flüchtete der Mann und sie nahmen die Verfolgung auf. Der 26-Jährige konnte gestellt werden, fing aber unvermittelt an, um sich zu schlagen. Es gab ein Gerangel, bei dem beide Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen leicht verletzt wurden. Ihnen gelang es jedoch, dem Mann Handfesseln anzulegen und ihn in die Gewahrsamszelle der Dienststelle zu bringen. Die Ermittlungen dauern an.

