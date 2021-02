Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgelenkt und bestohlen

Wernshausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen klingelten am Mittwoch gegen 14:00 Uhr an der Wohnung eines 84-Jährigen in Wernshausen. Er gewährte ihnen Einlass, jedoch begab sich vorerst nur der Mann in die Wohnung, die Frau blieb hingegen vor der Tür. In ein Gespräch verwickelt bemerkte der Senior nicht, dass diese sich plötzlich in die Räumlichkeiten schlich und auf eine Geldkassette im Schlafzimmer stieß. Mit dem Diebesgut in der Hand verschwand sie ungesehen, um anschließend nach ihrem vermeintlichen Mann zu rufen, der danach das Ablenkungsmanöver beendete. Beide verschwanden mit 50 Euro Bargeld und dem Sparbuch unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Die Polizei warnt davor, wildfremde Menschen ins eigene Heim zu lassen. Oft sind es Betrüger, die Sie geschickt um den Finger wickeln und sich heimlich an Ihrem Ersparten zu schaffen machen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei!

