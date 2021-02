Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Illegale Müllentsorgung

Schleid (ots)

Ein 52-jähriger Mann zeigte am Donnerstag die illegale Müllentsorgung in seinem Privatwald in Schleid an. Neben einem alten Röhrenfernseher wurden auch Computerbildschirme und Farbdosen einfach in den Wald geworfen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagnachmittag. Bei den Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt fand der zuständige Kontaktbereichsbeamte einen Hinweise auf einen möglichen Täter. Dennoch werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

