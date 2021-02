Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ruhestörung endet im Gewahrsam

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei stellten am späten Donnerstagabend vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten stammend im Bereich eines Garagenkomplexes in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen fest. Sie tranken gemeinsam Alkohol und unterhielten sich lautstark. Bei der weiteren Prüfung bemerkte die Beamten mehrere hochwertige Werkzeuge in einer der Garagen. Ein Teil von diesen stammte aus zuvor begangenen Dienstahlshandlungen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Einer der Männer, ein 38-Jähriger, wurde des Platzes verwiesen. Er ging lauthals schreiend nach Hause, nur um einige Zeit später zurückzukehren. Einen erneuten Platzverweis ignoriert der stark alkoholisierte Mann und drohte stattdessen, die Beamten anzuspucken und anzugreifen. Ihm wurden Handfesseln angelegt und er kam zur Unterbindung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten über Nacht in den polizeilichen Gewahrsam.

