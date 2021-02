Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto aufgebrochen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Donnerstag gegen 23:55 Uhr die Seitenscheibe eines VW, der in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl geparkt war, ein. Er entwendete anschließend die im Fahrzeug befindliche Geldbörse und flüchtete unerkannt. Der Täter hinterließ einen Schaden von ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

