Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto brannte

Suhl (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwoch gegen 20:00 Uhr ein Opel, der in der Döllstraße in Suhl geparkt war, in Brand. Durch die Hitzeentwicklung ging auch ein Fenster eines anliegenden Wohnhaus zu Bruch. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

