Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gärten

Harras (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochabend in mindestens fünf Gärten einer Gartenanlage in der Goßmannsroder Straße in Harras ein. Aus einem der Gärten entwendeten sie neben einem Laubsauger auch ein Fernglas und einen Akkubohrer. Ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Ob etwas aus den anderen Gärten entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

