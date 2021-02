Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einkaufstasche entwendet

Suhl (ots)

Ein bis dato unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch gegen 11:00 Uhr den Einkaufsbeutel einer 55-Jährigen, die in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl einkaufen war. Samt Geldbeutel flüchtete er zunächst unerkannt. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnte im näheren Umfeld des Geschäftes ein 37-jähriger Mann festgestellt werden, der dringend tatverdächtig ist. Die Ermittlungen der Suhler Polizei dauern gegenwärtig an.

