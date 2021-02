Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brieftasche geklaut

Meiningen (ots)

Eine 57-jährige Frau begab sich Mittwochnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Schillerstraße in Meiningen. Sie entnahm sich eine Ware von einem Aktionstisch, wurde jedoch in dieser Zeit sowohl rechts als auch links von zwei bislang unbekannten Frauen bedrängt. An der Kasse bemerkte die 57-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse, von den beiden Frauen war jedoch keine Spur mehr zu sehen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, die sich zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr ereignete, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 Bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

