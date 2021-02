Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ampel umgefahren und Polizisten geschlagen

Suhl (ots)

Mittwochabend befuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl und wollte nach links in die Würzburger Straße abbiegen. Mit viel zu viel Schwung nahm er die Kurve und prallte an einen Ampelmast auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstand. Vollkommen uneinsichtig zeigte sich der Verursacher bei der Unfallaufnahme. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, lehnte jedoch einen Test ab. Auch die anschließende Blutentnahme ließ der 33-Jährige nicht freiwillig über sich ergehen. Zudem leistete er derart Widerstand, dass er einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht versetzte und ihn damit leicht verletzte.

