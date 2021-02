Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagabend einen 37-jährigen Autofahrer in der Eisenacher Straße in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,02 Promille. Auf dem wenig später in der Dienststelle durchgeführten gerichtsverwertbaren Test waren noch immer 0,94 Promille zu lesen. Der Mann erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und musste seinen PKW stehen lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell